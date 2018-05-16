Найденный мертвым Юрий Котлер был признан банкротом

Сегодня, 22:13

16 мая члена экспертного совета "Единой России" Юрия Котлера нашли мертвым в Москве. Ранее сообщалось, что его признали банкротом из-за задолженности банку ВТБ.

Как сообщают источники, на оформленный в банке ВТБ кредит Котлер приобрел квартиру в Брюсовом переулке за 80 миллионов рублей. На момент признания банкротом задолженность Котлера перед банком была в размере 48,7 миллиона рублей. Кроме того, 1,6 миллиона рублей составляла сумма пени из-за просрочки платежей.

Коллега Котлера по работе в "Единой России" сообщил, что у него были судебные разбирательства с "Новороссийским морским торговым портом" из-за окладов, которые ему должны были выдать при уходе из компании.

Советник главы "Транснефти" заявил, что Котлера уволили с поста главы представительства НМТП зимой 2018 года за несоблюдение графика работы и систематические прогулы.

Юрия Котлера обнаружили мертвым в квартире на Большой Никитской. Рядом с телом лежал винчестер, что позволяет предположить: других людей в момент его смерти в квартире не было. Следствию остается выяснить, что произошло на самом деле.