Сенат США раскрыл материалы встречи адвоката Весельницкой с сыном Трампа

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Представители юридического отдела комитета опубликовали показания участников дела о беде российского адвоката с наследником президента, которая стала грандиозным скандалом в 2016 году.

Сенат США раскрыл документы, содержащие свидетельские показания скандальной встречи сына Дональда Трампа с юристом Натальей Весельницкой, в ходе которой россиянка намеревалась поделиться с командой кандидата в президенты Трампа-старшего компрометирующими сведениями о главной сопернице миллиардера Хиллари Клинтон.

На 2000 листах публикации изложены показания главных участников встречи, журналиста Гленна Симпсона, бывшего работника ГРУ СССР Рината Ахметшина из лоббистской компании, и некоторых других. Встречу в нью-йоркском Trump Tower июня 2016 года сенат расследовал с августа 2017 года по март этого года.

Организатор сего мероприятия Роб Голдстоун признался, что надеялся на «неопровержимые доказательства» наличия интригующей и важной информации о Хиллари Клинтон, понимая, во что это выльется. Трамп-младший заявил, что рассчитывал сначала оценить полученные сведения, а уж потом решить, достойна ли она ушей отца.

По словам Натальи Весельницкой она желала известить команду кандидата о нарушениях организации Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая якобы уклонялась от выплаты налогов в РФ, переправляя средства для деятельности демократов в период предвыборной кампании Хиллари Клинтон.