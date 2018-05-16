Порошенко с Куртом Волкером снова обсудили ситуацию на Донбассе

Сегодня, 21:28

Президент Украины Петр Порошенко в социальных сетях рассказал про встречу со Специальным представителем США Куртом Волкером. Главной темой стало обсуждение миссии ООН на Донбассе и освобождение украинских военнопленных.

Петр Порошенко написал в Twitter о новой встрече с американским представителем и о ее результатах. Были подняты темы про миротворческую миссию ООН на Донбассе, а также положение украинских военнопленных, которые незаконно находятся на территории РФ. Кроме того, президент поднял тему о риске, который несет за собой «Северный поток - 2»

Однако украинцы в комментариях напомнили президенту, что в стране существуют и другие проблемы, кроме ООН. Среди них в основном выдели экономические – нестабильность валюты, депрессию в экономике и безработицу.

Напомним, что Курт Волкер прибыл в Украину во вторник и начал свой визит с посещения подконтрольных Киеву территорий Донбасса. На пресс-конференции Волкер заявил о позиции США в вопросе восстановления мира в регионе.