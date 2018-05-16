СНБО: Украина выигрывает в информационной войне

Сегодня, 19:46

Деятельность волонтёров, гражданского общества и государства направлена на то, чтобы не допустить провала.

Валентин Петров, глава украинской службы по вопросам информационной безопасности, заявил, что победа в информационной войне за Украиной. Невзирая на множество разнообразных мнений в обществе по данному поводу, примеров и доказательств тому уже довольно много. Пресс-служба СНБО также отметила, что на выигрыш направлены все возможные силы, включая деятельность волонтеров, гражданского общества и руководства страны.

Петров подчеркнул, что абсолютной свободы информации никогда не было и не будет, некие моральные, этические или юридические ограничения этого не допустят. Данный процесс напрямую зависит от уровня доверия народа к своей стране и государственным институтам.