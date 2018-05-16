"Любовница" Собянина рассказала о дорогих подарках

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Также немало лестных слов было сказано о внимании, преданности и настоящей любви мэра. Обо всем этом рассказала в очень коротком ролике на видеохостинге «любовница» мэра - Москва.

Автор ролика о «любовнице» столичного градоначальника Сергея Собянина, рассказывающей о дорогих подарках, которые он ей дарит в отличие от «бывшего» по имени Юра, вызвал прогнозируемую реакцию пользователей. Большинство из них покоробила столь явная лесть мэру от имени Москвы. Хотя с точки зрения политтехнологии, контент, несмотря на свою провокационность, сделан талантливо и не может не остаться в подсознании будущих избирателей.

Чего стоит задушевная фраза о подаренных кольцах, где имеется в виду, конечно же, МЦК, гордость Собянина и его администрации, а также о старых «украшениях» в виде реконструированной ВДНХ. Несмотря на то, что агитационный ролик набрал большое количество дизлайков, многих жителей Москвы, он все же заставит задуматься. Весь позитив от руководства Собянина облечен в емкую и доступную форму.