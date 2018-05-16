Первый канал: Путин реализовал идею Гитлера

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Президент РФ воплотил в жизнь проект по созданию Крымского моста, который разработал личный архитектор фюрера Германии.

В эфире «Время покажет» на Первом канале во время торжественного открытия Крымского моста гость студии отметил, что изначально идея создания переправы зародилась у англичан еще в XIX веке, об этом мечтал Николай II. В 1940-х годах о мосте заговорил Адольф Гитлер, а его любимый архитектор Альберт Шпеер даже разработал проект будущего транспортного перехода, но лишь Владимиру Владимировичу удалось реализовать данную идею.

Известно, что в 40-е годы власти Германии рассматривали возможность соединить Кубань с Крымом для улучшения транспортного сообщения с Кавказом. После победы во Второй мировой войне на берегу остались брошенные материалы и оборудование, а советские инженеры завершили железнодорожное сообщение, которое разрушил мощный ледоход.

В феврале 2016 года правительство РФ приступило к строительству современного пути переправы через Керченский пролив. Вчера состоялась торжественная церемония открытия самого длинного на территории России 19-километрового моста, который соединил Тамань и Керчь. Теперь автовладельцы могут перебраться с окраины России на территорию Крыма всего за 15 минут. На реализацию данного проекта было затрачено 228 миллиардов рублей.