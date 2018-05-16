Эрдоган и Путин обсудили трагические события в Палестине

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В ходе телефонной беседы лидеров двух стран с обеих сторон была высказана обеспокоенность развитием событий в Иерусалиме, а также возможная реакция на дальнейшую эскалацию напряженности. Инициатором телефонной беседы стал президент Турции.

Как сообщают источники в Анкаре, Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить трагические события в Палестине и выработать совместную позицию по реакции на действия израильской армии, которая в понедельник расстреляла более 60 человек с палестинской стороны. Президенты сошлись во мнении, что причиной нового витка напряженности между Израилем и Палестиной, стало одностороннее решение главы Белого дома о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Путин стал третьим лидером, которому Эрдоган позвонил после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Ирана Хасаном Роухани. Политические эксперты подчеркивают, что новая эскалация в регионе может ударить по Турции, как стране, которая в силу своих международных обязательств и членства в НАТО, может быть втянута в противостояние сторон.