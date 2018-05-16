Президент Украины решил не отбирать украинское гражданство у крымчан

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Президент Украины, ранее подписавший законопроект о лишении украинского гражданства жителей Крыма, которые участвовали в выборах РФ, решил его отозвать.

На официальном портале Верховной рады Украины в карточке законопроекта написано "проект отозван". Ранее Порошенко принял решение лишить гражданства всех жителей Крыма, согласившихся получить российский паспорт.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посчитала действия президента абсурдными и безнравственными.

До этого власти Киева уже оказывали давление на крымчан.

Так, украинские пограничники в марте 2018 года задержали крымское судно "Норд" и отобрали у всего экипажа российские паспорта. По неточной информации, сообщалось, что на полуострове их заставляли принять гражданство Украины.