Глава Крыма не желает быть «сладкой булочкой» для украинских властей

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С немалой долей сарказма Сергей Аксенов отреагировал на заочное предъявление ему обвинение от киевской власти в государственной измене. Анекдотичность ситуации усиливается тем, что на территории Украины существует структура под названием прокуратура АР Крым.

Глава Крыма заявил, что не желает быть «сладкой булочкой» для властей Украины, которые хотят через международные судебные инстанции, в частности уже ставший одиозным Европейский суд по правам человека, добиться решения о его государственной измене. Аксенов напомнил, что президент и правительство нынешней Украины пришли к власти в ходе антиконституционного вооруженного переворота. Поэтому, по мнению главы Крыма, им лучше лишний раз не «засвечиваться» в международных судебных инстанциях.

На те санкции и ограничения передвижения по миру, которые были введены против него лично, Аксенов ответил, что ему есть куда поехать внутри России.

Напомним, киевские власти подали в ЕСПЧ иски против трех граждан России, которые до переворота на Украине занимали государственные должности в Крыму. В настоящее время киевская власть переживает политический кризис, связанный с полным падением экономики и протестными процессами населения.