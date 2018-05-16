Карты Google упорно игнорируют Крымский мост

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Google Maps не только не показывает официально открытую вчера транспортную переправу, но и отказывается прокладывать через нее маршрут.

Пользователи сети обратили внимание, что, несмотря на состоявшееся 15 мая официальное открытие Крымского моста президентом Владимиром Путиным, на картах Google новая переправа все еще отсутствует. Более того, сервис Google Maps не прокладывает маршрут через возведенный мост, который может значительно сэкономить время и деньги автовладельцам. Стоит отметить, что пока Google упорно игнорирует удобную дорогу, Яндекс Крымский мост уже обозначил.

Новый 19-километровый переход через Керченский пролив, который можно преодолеть всего за 15 минут, сегодня официально открыт для проезда автомобилей и автобусов.

С осени этого года по нему смогут передвигаться и грузовики, а в следующем году откроют движение для поездов. Проект соединения территории Крыма с материковой Россией обошелся в 227,92 млрд рублей.