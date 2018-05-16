В Минобороны до конца года будут представлены проекты новейшего авианосца

Сегодня, 15:50

Сразу несколько проектов новейшего отечественного авианосца находятся на последних этапах разработки. По мнению военных аналитиков, это станет важнейшим шагом в модернизации дальнейшей стратегии военно-морского флота России на несколько десятилетий.

Проекты новейшего авианосца, доработанные с учетом всех поправок и предложений заказчика, будут представлены на рассмотрение специалистов Минобороны не позднее окончания этого года. Подрядчик в лице Объединенной судостроительной компании уже заявил, что полностью учел и доработал ранее утвержденные проекты постройки российского авианосца, водоизмещением 75 тысяч тонн.

Из нескольких вариантов предварительных проектов специалисты Министерства обороны уже к началу следующего года, выберут наиболее перспективные. После чего незамедлительно начнется подготовка проектно-технологической документации. Государственно финансирование постройки отечественного авианосца утверждено в соответствующей программе, начиная с текущего года и на последующие девять лет до окончания сроков реализации. В настоящее время Россия значительно отстает от потенциальных противников в данном виде вооружений.