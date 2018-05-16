Рашкин собирает жалобы на действия казаков 5 мая

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5 мая в Москве на площади Пушкинская состоялся митинг сторонников Навального. Люди, наряженные в казачьи мундиры, отстегали его участников нагайками.

Депутат Валерий Рашкин приступил к сбору жалоб на действия казаков, которые те продемонстрировали 5 мая. Он предлагает направлять в его адрес сообщения, где будут изложены факты нанесения ущерба здоровью или личному имуществу пострадавших.

На базе поступивших сведений он намерен потребовать от правоохранительных органов объяснений тому, что произошло 5 мая.

С его слов, он уже переговорил по данному факту с Бастрыкиным, Бортниковым, Чайкой и Колокольцевым. Рашкин попросил их проверить основания, по которым «Московское окружное казачье общество» получило финансирование из московского бюджета на сумму в 16 миллионов рублей.

СМИ сообщают, на эти деньги происходит обучение казаков, как охранять общественный порядок при публичных массовых мероприятиях.

Фактически, как сказал Рашкин, происходит банальное избиение митингующих. Поэтому он просит предоставить ему доказательства этого.

Также поступила информация, что 16 мая по факту тех событий произошёл казачий сход. Казаки, применив силу, наказали тех своих товарищей, которые пороли сторонников Навального 5 мая.