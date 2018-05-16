Песков не заметил, пристегивался ли Путин во время проезда по Крымскому мосту

Сегодня, 15:29

По крайней мере, спикер Кремля явно не захотел комментировать мелкие придирки представителей оппозиционных СМИ, умаляющих такое грандиозное и глобальное событие, как ввод в эксплуатацию моста между материковой Россией и Крымским полуостровом. Нашлись более достойные внимания темы для обсуждения.

С подачи украинских блогеров, которые считают Крым «временно оккупированной территорией», либеральные российские СМИ нашли изъян в церемонии открытия Крымского моста. По их мнению, президент России Владимир Путин нарушил ПДД, когда, не пристегнувшись, сел за руль КАМАЗа, открывающего движение. Дмитрий Песков заявил, интересующимся журналистам, что не видел нарушений.

Пользователи российского сегмента интернета с презрением и неприятием относятся к попыткам некоторых украинцев умалить триумф от построения моста. За все годы, когда Крым перешел к Украинской ССР, как подарок от Никиты Хрущева, на полуострове не было сделано ничего, чтобы облегчить связь крымчан с внешним миром. Только возвращение в «родную гавань» позволило Крыму создать инфраструктуру для дальнейшего полноценного развития.