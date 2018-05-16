МИД РФ направило Украине две ноты из-за "РИА Новости Украина"

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СБУ провела 15 мая широкомасштабную акцию по отношению к сотрудникам "РИА Новости Украина", задержав некоторых из них. Журналистов обвинили в государственной измене.

В частности, задержали главного редактора издания Кирилла Вышинского. После этого начались обыски в киевском офисе, пресс-центре агентства и в квартирах некоторых сотрудников РИА. Они продолжались в течение нескольких часов.

Одновременно СБУ обнародовала заявление, что ведомством раскрыта деятельность ряда медиаструктур, которые контролировала РФ. «Страна – агрессор», якобы, использовала их для того, чтобы вести на Украине гибридную информационную войну.

МИД РФ направило по этому поводу Украине две ноты, которые в ведомстве назвали «достаточно тревожными».

Посольство РФ на Украине потребовало от киевских властей незамедлительного освобождения задержанного журналиста и наказания виновных, которые превысили свои должностные полномочия. Помимо того, предложено принятие необходимых мер, чтобы над представителями СМИ прекратилось насилие.

Сергей Лавров, возглавляющий МИД РФ, уже заявил, Москва будет требовать, чтобы был предоставлен доступ к задержанным российским журналистам. В то же время, глава ведомства признал, инцидент не стал для него неожиданностью.

Он сказал, это уже не первый случай, когда украинские радикальные молодчики пытаются чинить препятствия в работе российских журналистов. Киевские власти никак не реагируют на подобные выходки. А в данном случае решили и сами в этом поучаствовать.