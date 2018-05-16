Захарова: Уход США из Сирии повлечёт быстрое возрождение ИГ*

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Дипломат провела свой брифинг в Керчи, проехав туда одной из первых по Крымскому мосту. В ходе него она отметила риски, связанные с тем, что Трамп объявил о скором уходе США из Сирии.

Мария Захарова полагает, что быстрый уход военных США повлечёт возрождение ИГ*(запрещена в РФ) к востоку от Евфрата, где может появиться террористический халифат.

Это будет напоминать сценарий, разыгранный США в Ираке, где они также опекали террористов на подконтрольной территории. После ухода американцев, она де-факто стала принадлежать им.

Как сообщила Захарова, США «покрывают» боевиков и в Сирии. Их количество на территории, которую в САР контролируют американцы, оценивается в 2-3 тысячи.

США не предпринимает никаких мер для уголовного преследования тех из них, кто совершил воинские преступления. Мерой пресечения является лишь ограничение в свободе передвижения.

При этом террористы за счёт налогоплательщиков США обеспечиваются трёхразовым питанием и медицинскими услугами, чтобы не потерять физическую форму.

Помимо того, США держит в секрете, где находится оружие террористов, которое было при них, когда они сдались американцам.