Жириновский назвал ситуацию с "РИА Новости Украина" беспрецедентной акцией

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15 мая в офис этого СМИ ворвались украинские силовики и учинили там обыск. Помимо того был арестован его руководитель, а все сотрудники почти сутки находились вне досягаемости по средствам связи.

Жириновский сообщил, что арест Кирилла Вышинского и проведение подобной акции против СМИ является беспрецедентной акцией для либеральной Европы, к которой так надеется «примкнуть» Украина.

Владимир Вольфович проинформировал, что журналисты РИА Новости Украина часто задавали ему вопросы, которые он назвал сложными и острыми. Исходя из этого, он никак не может расценивать данное издание в качестве пророссийского и пропагандистского.

Причиной подобной истерии в Киеве вокруг РИА Жириновский считает то, что в отличие от других украинских СМИ, оно стремилось к сохранению объективности.

Позиции всех сторон освещались в равной мере. Это касалось и конфликта, который в настоящее время имеет место быть у Украины с Россией. Видимо, продолжил Жириновский, сейчас в этой стране объективность воспринимается в качестве госизмены.