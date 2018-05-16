Захарова не увидела в Крымском мосту помеху для судоходства

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Госдеп США обвинил Россию в препятствии судоходству в Керченском проливе, аналогичного мнения придерживается и Украина. В МИД РФ не разделили позицию Вашингтона.

Пока Россия праздновала открытие Крымского моста, извне на руководство страны обрушилась критика от Штатов, Украины и прочих противников «стройки века». В частности, Госдеп рассмотрел в соединяющей АРК и Краснодарский край конструкции 19-километровую помеху для судоходства. А вот Юлия Захарова, представляющая МИД РФ, не увидела проблему в Керченском проливе. Крымский мост может помешать переброске Шестого флота США к берегам Беларуси, всему остальному – он не помеха, иронично подытожила дипломат.

Угрозу для экономики Украины разглядели в «стройке века» в Киеве. Из-за трудностей для судоходства, "Незалежна" не сможет досчитаться солидных средств, считают политики, предложившие эффективный способ борьбы с Крымским мостом.

15 мая президент России Владимир Путин первым прокатился по 19-километровой конструкции над Керченским проливом, открыв новый путь в Крым для рядовых автомобилистов. Параллельно Хизер Науэрт, возглавляющая пресс-службу американского Госдепа, назвала мост препятствием для доставки и навигации товаров по морю, вредящим населению как АРК, так и Украины.