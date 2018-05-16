В Telegeram вернулись госучереждения

Сегодня, 13:37

Популярный мессенджер Telegeram уже месяц заблокирован. Специалисты провели анализ активности его подписчиков и констатировали, что российские государственные учреждения снова начали пользоваться ресурсом.

После блокировки мессенджера Telegeram, которая состоялась более месяца назад, специалисты проанализировали активность многомиллионной русскоязычной аудитории и пришли к выводу, что количество пользователей не уменьшилось значительно. Согласно статистическим данным из Telegeram ушло семь процентов аудитории.

Количество зарубежных же пользователей уменьшилось на 5%, а количество просмотров различных постов стало ниже на 15% по сравнению с периодом, когда мессенджер не был заблокирован. Руководство Telegeram не расценивает такую ситуацию как плачевную, ведь в период новогодних праздников активность пользователей уменьшалась до 28%.

Напомним, что блокировка Telegeram началась 13 апреля после вынесения соответствующего решения Таганским судом Москвы. Несмотря на это, большинство россиян все также активно пользуются мессенджером, даже некоторые государственные учреждения снова возобновили общение в Telegeram. Эксперты уверенны, что это положительно отразиться на работе системы общения.