Казаки отстегали нагайками казаков, напавших на митингующих против властей России

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16 мая состоялся казачий сход, посвященный итогам потасовок 5 мая с протестующими на Пушкинской площади в Москве. Казаки применением силы наказали товарищей, выпоровшими нагайками участников митинга Навального, рассказал СМИ член казачьего объединения России «Первая сотня» Василий Ящиков.

«Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайками и получили, чтобы знали в следующий раз», - высказался казак об итогах схода.

Ящиков не уточнил, отхватил ли за неприемлемое поведение 28-летний Евгений Федорченко, обвиненный полицией Москвы в мелком хулиганстве и приговоренный к выплате штрафа в размере 1 тысячи рублей. Также член «Первой сотни» объяснил большое количество участников потасовки на Пушкинской площади, разодетых в казачьи наряды. Большинство правонарушителей не имеют отношения к Центральному казачьему войску и реестровому казачеству, прокомментировал Ящиков итоги митинга против властей России 5 мая.

Казаки отстегали нагайками казаков, напавших на митингующих, а мэрия Москвы кратко и без разбирательств отмежевалась от участников беспорядков. Ни городская администрация, ни полиция не приводили людей с нагайками для поддержания общественного порядка, заявил Владимир Черников, руководящий департаментом региональной безопасности.

Мимо порки казаков своими же товарищами не прошла скандальная блогерша Лена Миро. Она не стала углубляться в политику, взглянув на казачий суд с необычной точки зрения. Произошедшее мастер громких обвинений порекомендовала взять на заметку любителям БДСМ. Кляпы, плетки, наручники – все это больше не актуально. Нагайка – вот, что свежо, модно и патриотично.