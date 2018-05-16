Потерявший семью на пожаре в Кемерово поучаствует в праймериз "Единой России"

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На официальном сайте, где опубликованы предварительные данные о голосовании партии "Единая Россия", появилось имя кемеровского бизнесмена Игоря Вострикова, который потерял на пожаре в "Зимней Вишне" свою семью.

В страшной трагедии кемеровского ТЦ Востриков лишился троих детей, жены и сестры. И сейчас решил отдать своё время политической деятельности, подав заявку на участие в праймериз "Единой России". Известно, что сам предприниматель в своё время окончил "Кузбасский государственный технический университет", и получил квалификацию "инженера".

Заметим, что в списке на сайте нет имени Амана Тулеева, который теперь занимает должность спикера парламента региона. Не так давно он сообщал, что после работы данного созыва парламента оставит свой пост, и возвращаться к политике более не будет.

Стоит напомнить, что Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области практически сразу после пожара в Кемерово в "Зимней Вишне".