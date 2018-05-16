Чубайс: Я рад, что меня не позвали в новое правительство

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждена новая структура правительства. Её предложил премьер Дмитрий Медведев.

В составе нового правительства главе «Роснано» места не нашлось. Сам Анатолий Чубайс отнёсся к этому вполне философски.

Ему задали вопрос об отношении к тому, что не попал в состав нового правительства. Чубайс ответил, что не хотел бы занимать там должность.

Далее он продолжил, что у него полное единство с правительством в этом вопросе. Оно его не зовёт, а он и сам не хочет.

Чубайс в 1992-1996 годах занимал должность вице премьера, к компетенции которого относились финансовая и экономическая политика. В период 1997-1998 год он был первым вице-премьером и возглавлял Минфин.

Помимо этого, он в 1991-1994 годах был главой в госкомитете РФ, занимающемся управлением госимуществом. Многие считают, что то, по какой схеме прошла российская приватизация, организовал именно он.

Персональный состав нового Кабмина ещё не известен. Предполагается, что его огласят 18 мая.

Согласно новой структуре, в правительстве будет 22 министерства, а у премьера появятся 10 заместителей.