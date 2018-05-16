МИД РФ продолжает добиваться возвращения экипажа судна «Норд» на родину

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Несмотря на решения украинской стороны, связанные с политической конъюнктурой и ангажированностью судебных решений, Россия не оставит своих граждан без соответствующей правовой помощи. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжает держать на контроле ситуацию вокруг рыболовецкого судна «Норд» и продолжает добиваться возвращения членов экипажа на родину, несмотря на провокационные решения киевских властей. К сожалению, судебная процедура позволяет Украине в настоящее время держать ситуацию в прежнем положении. Однако, это не означает, что российские рыбаки остаются без защиты и помощи.

За два месяца, прошедших после ареста судна и его экипажа, консульские службы России на Украине обеспечили морякам нормальное проживание и питание. Кроме того, подключены лучшие юристы для осуществления процедур, которые позволят освободить российских моряков и вернуть их на родину. Напомним, Россия ужесточила контроль над выловом рыбы в акватории Азовского моря судами Украины.