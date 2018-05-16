Прокуратура: Таёжные угодья Тулеева не найдены

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Навальный в своём ролике разместил информацию, что у бывшего главы региона имеются в собственности земельные участки и озеро. Теперь оппозиционеру может грозить уголовное дело за клевету.

По сведениям совета народных депутатов Кемеровской области, региональной прокуратурой проверялась информация о том, что у Тулеева, якобы, имеются земельные угодья. С просьбой об этом к надзорному органу обратился он сам.

Проверка подтвердила, что в публикации содержались недостоверные сведения о том, что у Тулеева имеются таёжные угодья. Подтверждающие это документы прокуратура направила в СК РФ.

Сейчас этому ведомству предстоит принятие решения, касающегося уголовного преследования за клевету.

О земельных участках, которые, якобы, имеются в собственности у Тулеева, сообщил Навальный, используя свой YouTube-канал.

Оппозиционер уверял, что экс-губернатор владеет таёжными угодьями с площадью в 155,9 тысяч м2 в районе села Мазурово. На них, по его информации, располагаются 12 домов для жилья, 40 хозпостроек и озеро.

Тулеев покинул губернаторский пост после пожара в «Зимней вишне», унесшего более 60 жизней. Сейчас он спикер в облсовете.