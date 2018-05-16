В России призвали Израиль и Палестину к сдержанности

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Между Израилем и Палестиной уже несколько лет идет вооруженный конфликт, в результате которого страдают мирные жители. В российском МИДе обе стороны призвали проявить терпимость и сдержанность для предотвращения дальнейшего кровопролития.

В понедельник 14 мая между Израилем и Палестиной произошло очередное вооруженное столкновение. Российские дипломаты озабочены тем, что конфликт между двумя государствами снова вошел в активную фазу.

Во время пресс-конференции Мария Захарова заявила, что Россия призывает израильтян и палестинцев уважать права друг друга и проявить терпимость. Известно, что в Палестине на данный момент проходит всеобщая забастовка и это право народа необходимо уважать во всем мире.

Напомним, что в секторе Газа особые волнения вызвала информация о переносе американского посольства в Иерусалим. Его открытие было запланировано на 14 мая и вызвало шквал негодования палестинцев, в результате чего погибли 59 протестующих. В России уверены, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств и быть открыт для последователей всех трех монотеистических религий. Во время брифинга Захарова подчеркнула, что Москва будет отстаивать этот подход.