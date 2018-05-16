Захарова: Иерусалим должен стать общей столицей Палестины и Израиля

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Представитель Министерства иностранных дел России озвучила официальную позицию внешнеполитического ведомства на конфликт, который был инициирован Дональдом Трампом. Даже после официального открытия посольства США в Израиле на территории Иерусалима, эта территория должна быть столицей двух государств.

По словам Марии Захаровой, одностороннее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля не может быть закреплено юридически, так как город, являющийся колыбелью трех монотеистических религий, должен стать общей столицей Израиля и Палестины. Только такой компромисс позволит сохранить мир на Ближнем Востоке.

Россия стоит на принципах сохранения статус-кво, которое поддерживалось на протяжении десятилетий, после того, как Израиль получил право называться суверенной страной. Так же, как и Палестина, территорию которой невозможно урезать политическими решениями в одностороннем порядке. Захарова подчеркнула, что эскалация напряженности в регионе может привести к глобальным негативным последствиям.