Арестованный СБУ руководитель «РИА Новости Украина» не может без лекарств

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14 мая СБУ пришла с недружественным визитом в редакцию «РИА Новости Украина». Кремль пообещал ответить Киеву за «произвол».

В рамках возбужденного уголовного дела о госизмене СБУ арестовала лишь Кирилла Вышинского, руководящего СМИ «РИА Новости Украина». Киев инкриминирует подозреваемому поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сейчас предполагаемого злоумышленника перевозят в Херсон, где расположен офис ведущей дело украинской прокуратуры АРК.

Происходящее прокомментировала супруга Кирилла Вышинского Ирина. Она совершенно ничего не знает о судьбе мужа, переживая за его здоровье. Оказывается, арестованный руководитель «РИА Новости Украина» не может длительное время обходиться без лекарств.

Помимо офиса оскандалившегося СМИ, СБУ пришла с обысками в квартиры Андрея Бородина (глава представительства портала в Украине) и Людмилы Лысенко (корреспондент). Журналистов не стали арестовывать и обвинять в госизмене, предоставив повестки на допрос в СБУ.

Россия жестко отреагировала на произошедшее в Киеве, назвав действия силовиков «произволом» и пообещав предпринять «меры взаимности». В ОБСЕ также не одобрили действий СБУ.

Маргарита Симоньян, главред телеканала RT, назвала арест Кирилла Вышинского ответом Украины на открытие Крымского моста, а возглавляющий «Россию сегодня» Дмитрий Киселев призвал Киев прекратить преследование СМИ, освободив руководителя «РИА Новости Украина».