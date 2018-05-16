Захарова: Украинские сплетни про Крымский мост скрывают проблемы Киева

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К такому выводу официальный представитель МИД России пришла после того, как власти Украины в очередной раз высказались касательно стройки века. Мария Захарова 15 мая поехала в Крым на брифинг посредствам нового моста.

По словам Марии Захаровой, украинские угрозы в сторону России являются для Киева нормой. Такое поведение является попыткой скрыть от населения проблемы, возникшие в государстве. Официальный представитель российского МИДа отмечает, что можно было бы серьезно относиться к заявлениям Украины, если бы они не заявляли о вымышленном строительстве Крымского моста, называя эту новость фейком. Дипломат убедилась сама, что дорога в Крым от материковой части России является реальным объектом.

Западные СМИ также стали любителями обвинять Россию во вранье касательно стройки Крымского моста. Так, журналисты РИА Новости опровергли самые нашумевшие и смешные мифы, опубликовав топ-6.