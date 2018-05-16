Путин: Новое вооружение многократно увеличивает возможности России

Сегодня, 10:04

Уникальные образцы современного оружия, разработанные в Российской Федерации и наглядно продемонстрированные миру, позволяют обеспечивать во всем мире стратегический баланс и приоритеты глобальной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, именно новое вооружение многократно увеличивает возможности России оставаться лидером в сохранении многополярного мироустройства, а также стать на пути устремлениям некоторых держав к гегемонии, через диктат силы и попрания, международных прав. Новейшие виды вооружения, произведенные благодаря успешной работе отечественного военно-промышленного комплекса, уже получили однозначную и объективную оценку со стороны западных военных экспертов.

Путин подчеркнул, что новейшее вооружение не является средством для политического нажима, но сдерживающим фактором, в случае авантюрных решений лидеров крупнейших мировых держав. Президент России отметил прогресс отечественной промышленности в данном направлении, напомнил, что ВПК является драйвером для всей российской промышленности и экономического развития в целом.