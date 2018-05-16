Политик США: Хиллари Клинтон – позор Америки

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К такому выводу пришла Бетси Маккоуи, ранее занимавшая в штате Нью-Йорк пост вице-губернатора. Она полагает, кандидатка, проигравшая выборы, сейчас позорит не лишь себя. Она позорит США.

Политик отмечает, что Клинтон склонна обвинять в своём проигрыше всех, кого только можно.

Это и Джеймс Коми, тогда возглавлявший ФБР. Это и Владимир Путин. Это и Берни Сандерс с которым она соперничала на праймериз. Это и Джилл Стайн, баллотировавшийся от «зелёных». Это, даже, Барак Обама, активно поддерживавший её. Ну и как обойтись без «русских хакеров». «До кучи» она вспоминает о сексизме и расизме.

Маккоуи говорит, Клинтон всегда находила много причин, почему проиграла. Однако, продолжила политик, в написанной книге она сделала правильное признание. Главное в том, что многие американцы её попросту не любят.

Как оказалось, продолжила политик, Клинтон всё же не смогла смириться в этим. Видимо, у неё начался «нервный срыв с мировым масштабом». Она начала поездки по миру, где вновь высказывается о виновниках своего поражения.

Маккоуи считает подобное поведение постыдным. С её слов, Клинтон, тем самым, не только себя позорит. Она позорит США.