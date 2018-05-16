Путин призвал военачальников модернизировать ЗРК «Панцирь С-500»

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Президент РФ констатировал необходимость совершенствовать средства для противодействия высокоточному оружию и поражения целей в ближнем космосе.

Владимир Путин провел совещание с руководством российской оборонной промышленности и военачальниками. В ходе беседы глава государства призвал коллег активно совершенствовать и наращивать технологический задел в области систем ПВО. В частности, президент настоял на скорейшем подведении к серийному производству новейшего ЗРК «Панцирь С-500» и общей модернизации комплексов «Панцирь», способных поражать цели в ближнем космосе и эффективно противодействовать высокоточному оружию.

Важность технологического прорыва в области систем ПВО, в частности, скорейшего поступления на вооружение ЗРК «Панцирь С-500», Путин уже подчеркивал в конце апреля. Тогда президент предостерег военачальников и руководство оборонной промышленности от безнадежного проигрыша гонки вооружений потенциальным противникам.