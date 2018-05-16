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ХАМАС открыто заявляет о намерении уничтожить Израиль, поэтому в Иерусалиме не планируют мириться с лидерами исламистского движения, заявил Биньямин Нетаньяху.

Однако Израиль допускает мир с Палестиной для уменьшения количества невинных жертв. ХАМАС заставляет палестинцев воевать против Иерусалима, посылая сторонников на верную смерть, подчеркнул Нетаньяху. Израильский премьер уверен, военное столкновение началось исключительно из-за исламистского движения, жаждущего оказать давление на Иерусалим трупами соотечественников. Дабы прекратить массовые гибели невинных людей, Нетаньяху допускает мир с Палестиной, параллельно заявив о нежелании выстраивать диалог с ХАМАС, желающим смерти Израилю.

В случае отправки исламистами людей для убийств в Иерусалиме, Нетаньяху допускает переброску в Палестину израильских спецслужб для преследования руководства ХАМАС.

Волнения в секторе Газа происходят на фоне намерения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. 61 человек погиб в результате столкновений, более 2,4 тысячи палестинцев ранены. Израиль и Штаты возлагают ответственность за массовые смерти и ранения на ХАМАС, призывая организацию сложить оружие.