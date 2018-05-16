США определили лучший российский истребитель

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Американские эксперты полагают, что это Су-27 со всеми его производными, относящимися к четвёртому поколению боевых машин. По классификации НАТО, его называют Flanker .

Этот реактивный истребитель был изготовлен ещё в СССР и до сих пор успешно стоит на вооружении не только России, но и таких стран, как Индия и Китай, являющихся самыми населёнными в мире.

В США эксперты высказывают мнение, что Су-27 создавался в качестве аналога американского F-15 Eagle, который начал поступать на вооружение в 1976 году.

Специалисты отмечают, что Flanker имеет большую дальность полёта, высокую скорость, развитую авионику, и превосходную маневренность совместно с тяжёлым вооружением. Су-27 в дальнейшем использовался как основа для множества модификаций этого истребителя.

Полноценная эксплуатация Су-27 началась в 1985 году. В 1989 году этот истребитель, буквально, покорил публику на авиасалоне в Ле-Бурже. Советский пилот при демонстрации фигур высшего пилотажа исполнил «кобру», что повергло зрителей в шок.

Такое считалось невозможным. Это выходило за пределы всех принципов аэродинамики. Однако Су-27 показал, что «умеет» и это.

Специалисты США полагают, что Flanker в четвёртом поколении продолжает иметь преимущество над аналогичной модификацией F-15 Eagle. Это их очень настораживает, потому что эти истребители остаются основой ВВС обоих государств.