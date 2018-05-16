Украина придумала эффективный способ борьбы с Крымским мостом

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Открытие Крымского моста не дает покоя Киеву, стремящемуся любыми методами компенсировать непопадающие из-за «стройки века» в бюджет страны средства.

Андрей Николаенко, руководящий украинской политической партией «Основа», предложил правительству эффективный способ борьбы с Крымским мостом. Выразить свое несогласие с открытием «стройки века» Киев сейчас может лишь исками в международные арбитражи. Политик уверен в легкой победе, так как подобные дела очень просто обосновываются международными заявлениями. Украина неспроста придумала способ противостоять Крымскому мосту, ведь 19-километровая конструкция серьезно бьет по экономике государства, ограничивая по высоте пропускную способность судов.

Накануне, сказав легендарную фразу Гагарина «Поехали!» и сняв «КамАЗ» с ручника, Владимир Путин за 16 минут пролетел Крымский мост, ознаменовав его официальное открытие. Уже сегодня автомобили из России двинутся на полуостров и обратно.