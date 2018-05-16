Захарова проехала по Крымскому мосту одной из первых

Сегодня, 07:37

Движение, как и анонсировалось, было открыто 16 мая в 5:30. В ожидании этого события, и со стороны Тамани, и со стороны Керчи, скопились сотни автомобилей.

Всем хотелось стать одними из первых, кто проехал по этому сооружению, которое станет новой страницей в истории Крыма.

Одной из них был и Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ. Она решила проехать на полуостров на своём автомобиле по Крымскому мосту на брифинг, даты которого совпали с открытием сооружения.

Перед открытием движения Захарова дала небольшое интервью. Она напомнила о высказываниях «западных партнёров», что моста нет и что построить его невозможно. А мост – вот он.

Одними из первых по мосту проехали и «Ночные волки». Сообщается, что байкеров было не менее тысячи. Они с государственными флагами РФ двумя колоннами двигались с того и другого берега.