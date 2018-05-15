Запад проявил полное безразличие к жертвам в секторе Газа

Вчера, 22:58

О столкновении палестинцев с израильской армией в секторе Газа пишут уже во всех СМИ, однако стоит отметить, что Запад особо не реагирует на происходящие события, по мнению наблюдателей.

На данный момент среди протестующих граждан Палестины уже более 3000 раненых и 59 убитых. Всем известно, какой была бы реакция Запада, если бы на их территории случилось подобное. Все проклинали бы террористов и убийц, какой-то политик обязательно бы объявил день траура в память погибшим жертвам.

"Однако суровые реалии таковы, что все что не касается лицемерного Запада остается без внимания, они проявляют полное безразличие к жертвам в секторе Газа", - пишут в отчаянии люди в Сети.

Палестинцы всего лишь выразили свой протест против несправедливости Израиля, когда его власти решили перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. По безоружным людям открыли огонь солдаты Израиля.

Попытка сделать Иерусалим общей столицей для двух государств, понесла за собой ужасные последствия, в ходе которых погибли женщины и даже дети. Так, 8-месячная Лейла Анвар, погибла от газового отравления. Самозащита палестинцев превратилась в "кровавый понедельник".

Хаосу, который устроил Израиль, противостоят даже подростки в масках, собравшиеся на границе с Израилем у КПП Бейт-Эль. На улицах Рамаллы юноши при виде израильской армии закидывают солдат камнями и жгут покрышки. Те, в свою очередь, пускают слезоточивый газ.

Совсем недавно СМИ сообщили, что 15 мая убили еще двоих палестинцев в центральной части сектора Газа, а также в ходе конфликта 417 человек получили травмы различной степени тяжести.

На сегодняшний день президент Палестины Махмуд Аббас объявил 3-дневный траур в стране.