Строители Крымского моста получили медали

Сегодня, 21:55

Министр транспорта России наградил медалями "За развитие транспортной системы Крыма" строителей Крымского моста. Церемония вручения прошла на самом мосту.

На медалях изображена сама постройка, направленная в сторону Ласточкиного гнезда. Также под Крымским мостом проплывает корабль, а в небе летит самолет. Еще одной медалью "За строительство транспортных объектов" наградили дорожников. Движения для автомобилей и автобусов будет открыто уже завтра с 5:30 утра. Первой по мосту проедет колонна байкеров из мотоклуба "Ночные волки".

Сегодня Владимир Путин лично за рулем "Камаза" проехался по Крымскому мосту, оценив высокое качество дорожного покрытия. Ранее Айдер Исмаилов сообщал, что дата открытия автомобильной части Крымского моста совпадает со священным месяцем Рамаданом.