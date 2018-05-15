Глава МЧС Владимир Пучков будет уволен

Сегодня, 21:33

Ряд недовольств в отношении работы Владимира Пучкова сыграла свою роль. Глава МЧС подаст в отставку.

Хоть многие и считали, что Чемпионат мира по футболу станет причиной стабильности в должностях, и никто не будет сменять руководителей, сфера госбезопасности все-таки будет подвержена смене руководителя. 6 лет проведенных на посту главы МЧС не ознаменовались для Владимира Пучкова качественной работой. За годы его руководства произошел ряд масштабных чрезвычайных ситуаций, а работа службы неоднократно была подвержена критике.

По предварительным данным известно, что на смену Пучкову придет его заместитель – Александр Чуприян. Отметим, что смена главы произойдет по завершению Чемпионата мира, но решение уже принято и обжалованию не подлежит.

Осенью нынешнего года Владимиру Пучкову придется подать в отставку.