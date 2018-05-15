"Единая Россия" примет Кудрина на пост председателя Счетной палаты

Сегодня, 20:48

Фракция "Единая Россия" во время собрания при участии экс-министра финансов Алексея Кудрина выразила готовность поддержать его кандидатуру на пост председателя Счетной палаты.

В парламенте Кудрину сделали соответствующие предложения накануне прошлой недели, согласовав его с лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым. Встретившись с членами президиума "Единой России" Кудрин принял их предложение.

Ранее Медведев предложил занять пост заместителя по социальной политике нынешнему руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой. В соответствии с законодательством председателя Счетной палаты избирает Госдума. Кандидат обязуется выполнять свои обязанности в течение шести лет.