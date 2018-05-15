Минздрав подтвердил отмену интернатуры у 97% медвузов России

Сегодня, 20:15

Это стало причиной привлечения более 6 тыс. молодых специалистов на практические занятия по специальностям.

Минздрав подтвердил отмену интернатуры у 97% медвузов РФ. Такие данные сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в официальном заявлении.

Более 97% медвузов теперь получили возможность пройти практику при учебных заведениях.

Минздрав уже оценил альтернативу в вопросе и констатировал, что отмену интернатуры провели в соответствии с законодательством РФ. Ввиду сложной ситуации с привлечением новых кадров и молодых специалистов, инициатива стала отличным вариантом для развития медвузов.