Аксенов: Крымский мост - это символ единства России и Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие Крымского моста символом единства России и Крыма.

Аксенов заявил, что Крымский мост означает победу над санкциями Запада, ведь даже находясь под давлением со стороны США и ЕС Россия смогла возвести такую величественную постройку, которая соединила не только два берега, а настоящее с будущим. По словам главы республики новый мост - это символ свободы и единства.

Сергей Аксенов уверен, что после открытия Крымского моста туристический поток значительно увеличится, что благоприятно отразится на экономике Крыма и позволит вывести его инфраструктуру на новый уровень.

Напоминаем, что мост начали строить в 2016 году. В сумме на него было затрачено около 228 млрд рублей. Движения автомобилей на Крымском мосту будет открыто 16 мая в 05:30. В честь события первыми по автодорожной части моста проедет колонна байкеров из мотоклуба "Ночные волки".

Пока на мосту будет открыто движение лишь для автобусов и автомобилей, грузовики пустят на мост этой осенью.