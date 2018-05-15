Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной метро в Twitter

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин угостили дачников пирожками, и поздравили всех с 83-й годовщиной Московского метро.

Политики специально съездили в Сергиев Посад с целью узнать, хорошая ли транспортная доступность к дачным поселкам. Воробьев и Собянин поговорили с пассажирами, обсудив с ними качество транспорта, а также угостили всех пирожками по собственному старинному рецепту. Собянин объяснил, что развитие метро для городов такого масштаба просто необходимо, так как без метро и общественного транспорта, в городе будет еще больше пробок. По предварительным подсчетам, всего в столице насчитывается 7 миллионов личных авто. Также градоначальник подчеркивает, что они планируют создать специальные маршруты для электричек, которые будут ездить как метро, то есть, останавливаться и на городских остановках. На территории Подмосковья находится более 11 тысяч дачных поселков, в которых проживает почти 4 миллиона дачников в летний период. Для этого, целью Москвы и Подмосковья стало развитие междугороднего транспорта и улучшение транспортных развязок во избежание многочасовых пробок.

Также мэр столицы сообщил, что раньше метро было мужского рода, и еще раз поздравил своих подписчиков в соцсети с праздником. На старых советских плакатах лозунги звучали примерно так: "Наш метро - лучший в мире!", - поделился с пользователями Twitter Сергей Собянин.