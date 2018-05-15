Поклонская: Крымский мост – воплощение Путиным планов Николая II

Сегодня, 19:03

Депутат Госдумы обратилась к крымчанам и всем жителям России с поздравлением. Она считает, что возведение этого гигантского инженерного сооружения стало в истории Крыма новой страницей.

Поклонская, ранее бывшая в Крыму прокурором, дала свои комментарии, когда туда открылось автомобильное движение по мосту из Тамани.

Парламентарий сообщила о большом значении, которое она придаёт тому факту, что возведение этого моста было запланировано ещё во время царствования Николая II.

Воплотить эти планы в жизнь удалось лишь Владимиру Путину. Таким образом, президенту РФ удалась реализация того, о чём мечтали ещё в самом начале 1900-х годов.

Поклонская полагает, реализации планов Николая II о том, чтобы построить Крымский мост, помешали два фактора. Одним из них стала Первая мировая война. А другим – начало революционных процессов в России.

Сегодня, продолжила она, эти планы воплощены Путиным, благодаря его твёрдой воле. Сбылась мечта, которой уже более 100 лет.

Историки напоминают, во времена, когда и Тамань и Крым были захвачены Гитлером, фашисты тоже пытались построить там мост. Им удалось возведение канатной переправы через пролив. Наше командование при наступлении на полуостров, оценив значение объекта, приказало его не бомбить.