ЕС выразил недовольство открытием Крымского моста

Сегодня, 18:22

По мнению еврочиновников, это свидетельствует о том, что Россия грубо нарушила суверенитет Украины. Это аргументируется тем, что на строительство данного объекта Москва не получила официального согласия Киева.

Следовательно, по мнению ЕС, открытие Крымского моста стало очередным нарушением украинской целостности.

Как полагают в Евросоюзе, этот объект построен для того, чтобы вести дальнейшую принудительную интеграцию «незаконно аннексированного Крыма» с Россией.

Открытие Крымского моста, как считают еврокомиссары, способствует изоляции полуострова от Украины, который они продолжают считать её частью.

Помимо того, недовольство ЕС вызвало то, что мост станет препятствовать проходу судов через пролив в направлении украинских портов, находящихся в Азовском море.

С таким заявление выступило представительство ЕС в России.

Однако, есть факт. Сегодня состоялось открытие Крымского моста. Первой по нему проехала колонна из тридцати КАМАЗов, испытывая сооружение на прочность. Первой машиной управлял Владимир Путин.

Проезд из Тамани в Крым по мосту занял лишь 16 минут.

В ответ на заявление ЕС, политологи уже отметили: те из жителей Крыма, кто не пожелают воспользоваться Крымским мостом для поездки на материковую часть, вполне могут ехать прежним путём через многочасовое простаивание на украинских таможнях. Выбор есть.