США вводит новые санкции против России

Сегодня, 18:16

Замминистра финансов США Сигал Манделкер сообщил, что Вашингтон собирается ввести новые санкции по отношению к России.

По словам Манделкера, правительство США заставит Россию расплатиться за продолжающиеся злонамеренные действия. О каких именно злонамеренных действиях идет речь - не сообщалось.

Уже сейчас под санкциями США оказались более 400 юридических лиц и более 200 граждан России. В их число вошел бизнесмен Олег Дерипаска и ряд имеющих к нему отношение компаний: "Евросибэнерго", "Кубань", "Русал" и т.д.