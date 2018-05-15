Путин: О строительстве моста на Сахалин возникают «разные мысли»

Сегодня, 17:57

Сегодня состоялось открытие Крымского моста, постройку которого многие считали неосуществимой. Однако – факт. На пресс-конференции, посвящённой этому событию, журналисты задали президенту РФ вопросы, которые косвенно связаны с этим событием.

Один из журналистов попросил главу России ответить на вопрос, что он думает по поводу строительства аналогичного моста на Сахалин. Владимир Путин ответил, что по этому поводу у него возникают «разные мысли».

Глава РФ отметил, что большинство из тех, кто населяют Сахалин, давно мечтают об этом событии. Возможно, сказал он – это столетия. Сахалинцы, наверное, трепетнее других россиян следили за стройкой Крымского моста. Они надеются, это может стать преддверием постройки подобного объекта и к ним.

Путин в своём ответе сказал, в данном вопросе есть наличие инфраструктурной и экономической составляющей. Их необходимо учитывать. На счёт моста на Сахалин есть разные мнения.

Экономически эта стройка не сможет окупиться, потому что на сегодняшний день в этом направлении нет необходимого количества грузов.

В то же время, сказал Путин, медаль располагает и другой стороной. Экономические возможности проекта трудно подсчитать, пока он не анонсирован.

Помимо того, продолжил глава РФ, не стоит забывать и геополитическую составляющую, но в детали вдаваться он не стал. Отметил лишь то, что «историю Сахалина мы знаем хорошо».