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В день открытия Крымского моста прокуратура АР Крым подсчитала, что нанесенный экологии ущерб во время строительства объекта составляет 10 млрд гривен.

Транспортный переход через Керченский пролив был построен с нарушением экологической безопасности. Как сообщает источник, значительная часть Азовского моря теперь загрязнена, а также нанесен огромный ущерб полуострову Тузла. Теперь природный объект практически не подлежит восстановлению. Прокуратура подсчитала, что весь нанесенный экологии Россией ущерб оценивается в 10 млрд гривен.

Напоминаем, что ранее министр иностранных дел Украины назвал Крымский мост дорогой в никуда.

Тем временем, в Крыму уверены, что мост хорошо по способствует развитию туризма на полуострове.