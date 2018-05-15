«Психанул»: Албуров заблокировал Навального в Тwitter

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Эта новость стала точкой в «отношениях» оппонентов в социальной сети. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и соратник самого известного оппозиционера принял необычное решение по поводу общения с Навальным.

Георгий Албуров принял решение против известного политика России. Навального он заблокировал в социальной сети Тwitter. Причины происходящего не берутся называть эксперты, поскольку Албуров был соратником и правой рукой Алексея. Георгий является сотрудником Фонда борьбы с коррупцией.

В Москву Албуров переехал в 2008 году и стал активно принимать участие в различных политических акциях. В это время, по мнению политологов, две личности и нашли общие векторы и организовали общую деятельность в антикоррупционном фонде. С Алексеем Навальным они повстречались в 2011 году в ходе судебного процесса над мужем начальницы налоговой, которая участвовала в «деле Магницкого».