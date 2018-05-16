Политик-рэпер из Подмосковья примет участие в «Битве экстрасенсов»

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Бывший помощник главы Московской области рэпер Александр Левичев заявил, что нашел в себе экстрасенсорные способности, и готов попробовать себя в «Битве экстрасенсов». Ранее Александр стал известен благодаря своему псевдониму Саня-парень заводской (СПЗ).

Помимо политической деятельности, депутат занимался написанием и исполнением песен в стиле рэп. Недавно талантливый мужчина заявил, что нашел в себе еще и способности предсказывать будущее и видеть прошлое. Поэтому, рэпер-политик решил попробовать себя в известном телешоу «Битва экстрасенсов». Мужчина связывает свой новый талант с тем, что окна его квартиры выходят на морг, и теперь он слышит их голоса. При прохождении кастинга в телешоу, новозаявленный экстрасенс не смог увидеть в миловидном пенсионере серийного убийцу, зато рассказал об одном из участников 50% правдивой информации. Александр говорит, что его близкие не верят в его способности, но пока и он сам не может использовать их в полную силу из-за того, что он только начал заниматься в этой сфере.