В Украине сказали, что Крымский мост - "путь в никуда"

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Крымский мост дорогой в никуда. Климкин считает, что Крымский мост это зловещее место.

Его возвели между Россией и оккупированным Крымом, где людей держат в постоянном страхе, а РФ - это страна где полторы тысячи человек могут запросто арестовать за мирный протест.

15 мая Владимир Путин вместе со строителями и инженерами Крымского моста за рулем КАМАЗа, в честь открытия автодорожной части новой постройки, отправился в Республику Крым.

16 мая в 4:30 уже должны заработать подъездные дороги к мосту. В 5:30 мост будет доступен для всех водителей, однако сначала по нему проедет колонна байкеров из мотоклуба "Ночные волки", которых, возможно, будет около 500 человек. Красную ленточку перережут, скорее всего, в центральном арочном пролете.

Движение для грузового транспорта откроется осенью. На Крымском мосту действует ограничение по скорости - 90 км/час, а также водителям будет запрещено останавливаться, поскольку это может нарушить движения на мосту, что приведет к аварии.

В Крыму уверены, что Крымский мост положительно отразиться на туризме полуострова ведь теперь это самый быстрый путь в республике и россиянам больше не нужно будет простаивать на украинской границе.