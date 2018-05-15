Строители Крымского моста: Путин – лучший президент

Сегодня, 17:13

Владимир Путин возглавил процедуру открытия Крымского моста. Он находился за рулём грузовика КАМАЗ, который возглавил первый караван со строительной техникой, отправившийся в Крым со стороны Тамани.

Владимир Путин, начиная движение и, сняв тяжёлый грузовик с «ручника», сказал: «Поехали». На проезд 19 километров протяжённости Крымского моста Путин затратил 16 минут.

Такова теперь скорость перемещения в Керчь из Краснодарского края. С собой в поездку Путин взял двух наиболее заслуженных строителей. Одним из них был Александр Островский, возглавлявший строительство.

После того, как мост был открыт, состоялся митинг. Глава РФ поднялся на трибуну и поблагодарил рабочих-строителей Крымского моста. Он сказал, что люди ещё при царе-батюшке мечтали о нём.

В ответном слове строители заметили, что эта мечта стала реальностью лишь при нём. Сами они считают, что Путин - лучший президент.

Строители подчеркнули у Крымского моста особое значение для них. Это не просто инженерное сооружение: железо и бетон. Каждый из них оставил в этом гигантском объекте часть своей души. Наверное, даже кот Мостик, являющийся талисманом строительства, сказал бы такое, если бы мог.

После Путина, право первого проезда по Крымскому мосту получат строители. Они сделают это на специализированной технике. Любому желающему движение по мосту на автотранспорте станет доступным с 05:30 16 мая.